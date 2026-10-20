مزاد إبل عنيزة يتزيّن بـ 26 مجسما

تُشكِّل مجسَّمات الإبل المنتشرة في ضاحية عنيزة لمزادات الإبل أحد المظاهر البصرية التي تستحضر مكانة الإبل في الموروث الثقافي السعودي.

وتضمُّ الضاحية 26 مجسَّمًا للإبل موزَّعةً على عددٍ من المواقع ضمن أعمال التهيئة والتطوير التي نفَّذتها بلدية محافظة عنيزة لاستقبال النسخة الثالثة من المزادات، المنظَّمة على مساحةٍ تبلغ مليونًا و200 ألف مترٍ مربعٍ، وتستمر ثمانية أيامٍ.

وتتكامل هذه المجسَّمات مع مرافق الضاحية ومساراتها، ومواقع عرض الإبل، لتقدم للزوَّار تجربةً تجمع بين مشاهدة الإبل، والتعرُّف على الموروث المرتبط بها في موقعٍ يحتضن كذلك أنشطةً تجاريةً وحِرفيةً مصاحبةً.

وتشمل مرافق الضاحية 30 موقعًا مخصَّصًا للأسر المنتجة، إلى جانب مساحاتٍ لعرض الحِرف التقليدية والمنتجات المرتبطة بالإبل، بما يتيح فرصًا للتعريف بهذه المنتجات وتسويقها، ويدعم الحراك السياحي والتجاري في محافظة عنيزة.

ويُختتم المزاد الجمعة المقبل، وكان انطلق الخميس الماضي، وشهد حضور 70 ألف زائرٍ في اليوم الأول.