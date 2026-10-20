النصر يصطدم بنيوم.. والاتفاق يتحدّى الاتحاد

تُختتم منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، الثلاثاء، بأربع مبارياتٍ، يطمح فيها الثلاثي القادسية والنصر والاتحاد إلى اللحاق بركب المتصدِّر الهلال، ومواصلة الضغط عليه، وتقليل الفارق معه في الترتيب.

ويفتتح الدرعية والرياض هذه المواجهات على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة. وتُعدُّ المباراة مهمةً جدًّا للدرعية، إذ يتطلَّع إلى تصحيح وضعه بعد تعادله الأخير مع التعاون، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطةً في المركز الثامن، فيما يدخل الرياض، الذي تأجَّلت مواجهته مع الهلال، اللقاء وفي رصيده تسع نقاطٍ، يحتلُّ بها المركز الـ 12، وكان تعادل أيضًا في آخر مواجهاته مع الفيحاء 1ـ1.

وفي بريدة، سيسعى التعاون إلى تحقيق أول انتصارٍ له في الدوري، الذي يطارده منذ تسع جولاتٍ، إذ يقبع في المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاطٍ، ولم تتحسَّن نتائجه حتى الآن، بينما يدخل الفريق القدساوي المباراة لبلوغ الصدارة، التي كان قد وصل لها بعد تأجيل مباراة الهلال مع الرياض. وعزَّز القادسية رصيده إلى 22 نقطةً إثر فوزه الصعب على أبها، وسيرمي بكامل ثقله لبلوغ الصدارة مجدَّدًا قبل مواجهة منافسه المباشر الهلال في الجولة المقبلة.

وفي الدمام، يستضيف الاتفاق فريق الاتحاد في مباراةٍ لن تكون سهلةً على الطرفين حيث يسعى الأول إلى الزحف نحو الأمام، والدخول في المنافسة، وهو يملك في رصيده 15 نقطةً بالمركز السابع. أمَّا على الطرف الآخر، فيدخل الاتحاد اللقاء وسطَ ظروفٍ صعبةٍ بعد خسارته من الهلال في الجولة الماضية، ما أبعده عن المنافسة بعض الشيء بتوقُّف رصيده عند 17 نقطةً في المركز الرابع.

وعلى ملعب« الأول بارك» في الرياض، يحلُّ نيوم ضيفًا ثقيلًا على النصر، الذي استعاد نغمة الفوز في الجولة الماضية على حساب نيوم، ويطمح إلى مواصلة اللحاق بثنائي الصدارة، الهلال والقادسية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطةً.

في المقابل، يدخل نيوم المباراة وسطَ تراجعه في المستوى والنتائج فقد خسر أمام الاتفاق في الجولة الماضية، ليبقى على نقاطه الـ 16 بالمركز الخامس. ويتطلَّع الفريق إلى تصحيح وضعه، والخروج بنقطةٍ على الأقل لتعزيز موقفه بين فرق المقدمة.