10 أهداف نصراوية تختبر صلابة نيوم الدفاعية

يصطدم تفوق فريق النصر الأول لكرة القدم الهجومي على أرضه بصلابة دفاع ضيفه نيوم خارج ملعبه، عندما يلتقي الفريقان الثلاثاء على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وحقق النصر العلامة الكاملة في مبارياته الأربع على ملعبه خلال الموسم الجاري، مسجلًا عشرة أهداف، بمعدل 2.5 هدف في المباراة، بعد فوزه على الفتح والدرعية بثلاثية نظيفة، والتعاون وأبها بنتيجة واحدة 2ـ1.

في المقابل، لم تستقبل شباك نيوم سوى هدفين في أربع مواجهات خارج أرضه، بمعدل نصف هدف في المباراة، إذ حافظ على نظافة شباكه أمام الفيصلي والهلال، واستقبل هدفًا واحدًا أمام كل من الرياض والحزم.

واللافت أنَّ نيوم لم يستقبل أكثر من هدف في أي من مبارياته الأربع خارج ملعبه، بينما سجَّل النصر هدفين على الأقل في جميع مبارياته على أرضه، ما يضع صلابة دفاع الضيوف أمام اختبار هجومي لافت على ملعب الأول بارك.