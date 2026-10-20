مورينيو: لا أحد فوق المساءلة في ريال مدريد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، عدم وجود أي لاعبٍ فوق المساءلة في «الملكي».

وعندما سُئِل المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة لايبزيج الألماني في الجولة الثالثة من المجموعة الموحَّدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الموقوف ثلاث مبارياتٍ في الدوري الإسباني، والمهدَّد بتألُّق الشاب الإيفواري يان ديوماندي «19 عامًا»، وجَّه مورينيو رسالةً واضحةً في المؤتمر بالقول: «هنا، الشيء الوحيد فوق المساءلة هو شارة النادي. لا يوجد لاعبٌ فوق المساءلة. الأمر لا يتعلَّق بالمكانة، أو شارة القيادة، أو المبلغ المدفوع للتعاقد معه. ما يجعل اللاعب فوق المساءلة، هو مستواه على أرض الملعب».

ومع ذلك، أكد المدرب، أن فينيسيوس سيبدأ أساسيًّا، الأربعاء، ضد لايبزيج، لكنْ دون أن يُحدِّد إذا ما كان سيحلُّ بدلًا من ديوماندي، الذي يواجه فريقه السابق، أم لا.

وقال المدرب، البالغ 63 عامًا: «لا أستطيع الإفصاح عن التفاصيل. فينيسيوس جناح أيسر، وقد أتمكَّن من توظيفه بمراكزَ أخرى في بعض الحالات، لكنْ هذا مركزه. هذا كل ما يمكنني تأكيده، وديوماندي ليس في حاجةٍ إلى معرفة إذا ما كان سيلعب أم لا، لذا سترون ذلك الأربعاء».

وأقرَّ مورينيو أن فريقه «يفتقر إلى الكثير» للوصول إلى المستوى الذي يريده، لكنَّه ليس من أولئك المدربين العنيدين المستعدين للتضحية بأفكارهم.

واختتم المدرب حديثه بالقول: «أُدرك تمامًا التوقُّعات العالية في ريال مدريد. لقد قضيت هنا ثلاثة أعوامٍ، ولا يزال أمامنا عملٌ كثيرٌ لنفعله من أجل التطور. أنا منفتحٌ على التحليل، وفهم الأمور، والبحث عن حلولٍ».

وقبل أيامٍ قليلةٍ من مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة، متصدر «الليجا»، الذي لم يذق طعم الهزيمة حتى الآن، يملك الفريق الملكي فرصة الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية بتحقيق فوزه الثالث تواليًا أمام لايبزيج.