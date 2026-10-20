صافرتا البلوي والهويش تضبطان قمتي «العاشرة»

أسندت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الحكم فيصل البلوي مهمة قيادة مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام ضيفه نيوم، في المباراة التي تلعب الثلاثاء عند الـ09:00 مساءً، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة.

ويعاون البلوي في هذه المباراة، التي تجرى على ملعب «الأول بارك» في الرياض، كل من فيصل القحطاني مساعدًا أول، وإبراهيم الدخيل مساعدًا ثانيًا، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، على أن يتولى قيادة تقنية الفيديو سامي الجريس، ويساعده عبد الرحيم الشمري.

وكلَّفت اللجنة الحكم محمد الهويش بقيادة مباراة فريق الاتحاد أمام مستضيفه الاتفاق، التي تنطلق الثلاثاء عند الـ09:00 مساءً، على ملعب الأخير في الدمام، على أن يعاونه خلف الشمري مساعدًا أول، وياسر السلطان مساعدًا ثانيًا، وعبد الله الشهري حكمًا رابعًا، فيما يتولى إدارة غرفة تقنية الفيديو عبد الله الخربوش ويساعده نواف سقاف.

ومنحت اللجنة صافرة محمد السماعيل مهمة قيادة مباراة التعاون والقادسية التي تنطلق عند الـ 06:10 مساءً على ملعب الأول في بريدة، على أن يساعده حمد الحركان مساعدًا أول، وحسن آل سلام مساعدًا ثانيًا، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، ويقود تقنية الفيديو سلطان الحربي، ويساعده هشام الرفاعي.

وذهبت صافرة الحكم عبد الله الحربي لقيادة مواجهة الدرعية والرياض، التي تنطلق الثلاثاء عند الـ 06:00 مساءً، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، على أن يساعده أحمد العتيق مساعدًا أول، وعبد الله آل عجيم مساعدًا ثانيًا، وإبراهيم الجريس حكمًا رابعًا، فيما يقود غرفة تقنية الفيديو رائد الزهراني ويساعده حامد الأحمري.