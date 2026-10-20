النصر.. خطة برتغالية تعيد 8 لاعبين

رسمَ الدكتور البرتغالي كارلوس ميجيل، رئيس الجهاز الطبي في نادي النصر، خطةً وطريقةً علاجيةً، تُقرِّبان عودةَ ثمانيةٍ من عناصر الفريق الأول لكرة القدم تدريجيًّا للمشاركة من جديدٍ في التدريبات مع المجموعة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن ميجيل وزَّع مواعيد حضور اللاعبين إلى مقر عيادة النادي في «دار النصر» حيث يخضع الفرنسيان كينجسلي كومان ومحمد سيماكان، وعبد الرحمن غريب، ونادر الشراري أولًا لجلساتٍ علاجيةٍ متواصلةٍ تمهيدًا لعودتهم القريبة للمشاركة في التدريبات مع المجموعة.

في حين يواصل راكان الغامدي، ومحمد مران، وراغد نجار، ومبارك البوعينين برامجهم العلاجية وفق البرنامج الزمني المعد لهم مسبقًا، الذي يُشرف عليه الجهاز الطبي في النادي.

ويعاني كومان من إصابةٍ في العضلة الخلفية مع توقُّعاتٍ برجوعه إلى التدريبات قبل انطلاق الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي، فيما يقترب سيماكان من معاودة الركض بعد إصابته في مفصل القدم، بينما يُنتَظر أن يلحق بهما عبد الرحمن غريب، الذي يواصل التأهيل من الكدمة القوية في مفصل القدم، ويُتوقَّع أن يعود نادر الشراري إثر فترةٍ تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب شفائه من إصابةٍ في العضلة الخلفية.

من جهتهما، قطع الغامدي ومران مشوارًا جيدًا في التعافي من إصابتهما في العضلة الخلفية التي لحقت بهما مع بداية الموسم، فيما لا يزال الحارسان النجار والبوعينين يخضعان للمرحلة الأخيرة من تأهيلهما جراء تعرُّضهما الموسم الماضي لقطعٍ في الرباط الصليبي.

إلى ذلك، يواجه النصر، عند الـ 09:00 من مساء الثلاثاء، فريق نيوم على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن الجولة العاشرة من الدوري، الذي يحتلُّ فيه الأصفر العاصمي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.