تحضيرات أرسنال

أنهى لاعبو فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تحضيراتهم لمواجهة مضيفهم بايرن ميونيخ الألماني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (وكالات)