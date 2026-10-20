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تحضيرات أرسنال

2026.10.20 | 03:08 pm
أنهى لاعبو فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تحضيراتهم لمواجهة مضيفهم بايرن ميونيخ الألماني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (وكالات)
تحضيرات أرسنال

تحضيرات أرسنال

تحضيرات أرسنال

تحضيرات أرسنال

تحضيرات أرسنال

تحضيرات أرسنال