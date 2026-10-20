الإصابة تنهي موسم أوغلو في الدراجات النارية

أعلن فريق براماك ريسنج، المنافس في بطولة العالم للدرَّاجات النارية الفئة الأولى، الثلاثاء، أن سائقه توبراك رازجاتلي أوغلو سيغيب عن الجولات المتبقية من الموسم بسبب إصابةٍ في الكتف.

وتعرَّض أوغلو ‌لخلعٍ في ‌الكتف إثر حادثٍ ‌وقع ⁠خلال تجارب سباق جائزة ⁠إندونيسيا الكبرى، أكتوبر الجاري، لكنَّه واصل المشاركة في سباق السرعة، والسباق الرئيس.

وقال السائق في ⁠بيانٍ على مواقع التواصل ‌الاجتماعي: «بعد ‌إجراء مزيدٍ من الفحوصات الطبية ‌عقب الحادث الذي وقع ‌في مانداليكا، اتضح أن إصابتي في الكتف أسوأ مما كنا نعتقد في البداية، ونتيجةً لذلك، سأخضع لجراحةٍ ‌في الأيام المقبلة حتى أمنح نفسي أفضل فرصةٍ للتعافي التام ⁠والعودة ⁠بنسبة 100 بـ 100».

ويحتل أوغلو، البالغ 30 عامًا، الفائز بألقابٍ عدة في سباقات سوبر بايك، ويخوض موسمه الأول في بطولة العالم للدرَّاجات النارية، المركز الـ 21 في الترتيب العام للبطولة.

وأعلن فريق براماك أن أوجستو فرنانديز، السائق البديل في فريق ياماها، سيحل بدل أوغلو.