فيسينج وباباس.. «روشن» يسجل المواجهة الثالثة

يحلُّ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الاتفاق، الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي تحت إشراف مدربين جديدين في البطولة الموسم الجاري، هما الألماني ينس فيسينج، مدرب الاتحاد، والأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، اللذان يتنافسان للمرة الأولى في «روشن» بعد مواجهتين سابقتين بينهما في دوري آخر.

وقاد باباس فريق سيريزو أوساكا الياباني موسم 2025ـ2026، كما حضر فيسينج في الملاعب اليابانية خلال الفترة ذاتها بتدريبه جامبا أوساكا.

وأشرف الأسترالي على سيريزو في 66 مباراةً بمختلف المسابقات، حقق فيها 32 انتصارًا، و11 تعادلًا، بينما خسر 23. وسجل لاعبوه 141 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 113.

في المقابل، درَّب الألماني جامبا في 27 مباراةً، فاز في 15، وتعادل في ثلاثٍ، وخسر تسعًا. وسجل لاعبوه 86 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 71، وحقق الفريق تحت قيادته لقب دوري أبطال آسيا 2.

وفي الملاعب اليابانية، واجه باباس، مدرب الاتفاق الحالي، فيسينج، مدرب الاتحاد، مرَّتين، إذ لعب سيريزو أوساكا أمام جامبا أوساكا ضمن بطولة كأس رؤية الـ 100 عام.

وتبادل كل مدربٍ الفوز في مباراةٍ واحدةٍ، إذ قاد فيسينج جامبا إلى الفوز على سيريزو بقيادة باباس 5ـ4 بركلات الترجيح بعد التعادل 0ـ0 في الوقت الأصلي.

وفي اللقاء الآخر بينهما ضمن مرحلة المجموعات، فاز سيريزو بقيادة باباس على جامبا بقيادة فيسينج 1ـ0 عبر تياجو أندرادي، ليتبادل كل مدربٍ السيطرة في الملاعب اليابانية.

هذا، وقاد باباس حتى الآن عشر مبارياتٍ لفريق الاتفاق في كل المسابقات، فاز في أربعٍ، وتعادل في ثلاثٍ، وخسر مثلها، فيما انتصر فيسينج في سبعٍ من مبارياته الـ 12 مع الاتحاد، وتعادل في ثلاثٍ، وخسر مرتين.