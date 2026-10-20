قبل الاتحاد.. مدرب الاتفاق يستبعد ميسي ويضم ديمبيلي

استبعد الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الفرنسي ريان ميسي عن القائمة التي ستخوض مواجهة الاتحاد، عند الـ 09:00 من مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بسبب عدم اجتيازه الاختبارات اللياقية في التدريبات، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن باباس ضمَّ الفرنسي موسى ديمبيلي إلى القائمة، التي دخلت المعسكر استعدادًا لهذه المواجهة، بعد استبعاده بقرارٍ فني عن مباراة نيوم الماضية التي كسبها 1ـ0.

وأشار إلى أن الأسترالي اعتمد، خلال التدريب الأخير، على الأجانب السبعة، وهم إلى جانب ديمبيلي، السلوفاكي ماريك روداك، والإسكتلندي جاك هيندري، والإيفواري عبد الله كانتي، والسلوفاكي أندري دودا، والسويدي جوردان لارسون، والكوسوفي بيرسانت سيلينا.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في قائمة الدوري برصيد 15 نقطةً بعد الفوز في أربع مبارياتٍ، والتعادل في ثلاثٍ، مقابل الخسارة في اثنتين.