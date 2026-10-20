الخلود يخسر أوتكوس 3 جولات

يغيب الليتواني إدجاراس أوتكوس، مدافع فريق الخلود الأول لكرة القدم، عن المشاركة مع فريقه نحو 30 يومًا لمعاناته من إصابةٍ في مفصل القدم، تعرَّض لها خلال اللعب مع منتخب بلاده في فترة التوقف الماضية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن اللاعب سيعود للمشاركة مع الخلود من جديدٍ عقب نهاية فترة التوقف الدولية المقبلة «من 9 إلى 19 نوفمبر»، حيث يغيب عن الجولات 11 و12 و13 أمام الاتفاق والنصر والخليج تواليًا، ويظهر أمام نيوم، 20 من الشهر نفسه.

ويعمل الجهاز الطبي في الفريق على تجهيز الليتواني، وفق استجابة إصابته للتأهيل العلاجي، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا للدخول ضمن حسابات المدرب الإنجليزي ديس باكنجهام.

وكانت رابطة دوري المحترفين أعلنت قبل ثلاثة أيام تأجيل مواجهة الخلود وأبها، المقرَّر لعبها في أبها ضمن الجولة العاشرة، إلى 7 ديسمبر المقبل.

ويحتل الخلود المركز التاسع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطةً بعد أن كسب ثلاث مبارياتٍ، وتعادل في مثلها، مقابل الخسارة ثلاث مرَّاتٍ.