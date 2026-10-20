قاريّا ومحليّا.. جالتييه يعاني أمام النصر

يستعد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، لمواجهة خصمه النصر، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2026ـ2027.

ويعاني جالتييه أمام النصر منذ قبل انتقاله إلى الملاعب السعودية، حين كان يقود الدحيل القطري خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إذ اصطدم الفريقان مرتين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا موسم 2023ـ2024، وانتهت المواجهتان بانتصارين للفريق النصراوي.

وعلى ملعب الأول بارك في الرياض، فاز النصر على الدحيل مع جالتييه بنتيجة 4ـ3، حين سجَّل كريستيانو رونالدو هدفين، إضافة إلى هدف واحد لكل من تاليسكا وساديو ماني.

وعاد النصر ليحقق الفوز على الدحيل بقيادة جالتييه في الدوحة خلال اللقاء الآخر بمرحلة المجموعات، إذ فاز بنتيجة 3ـ2 في قطر، بفضل الهاتريك الذي سجَّله البرازيلي تاليسكا، لاعب الفريق السابق.

وفي عام 2025، تولى الفرنسي جالتييه مسؤولية فريق نيوم وقاده في دوري المحترفين موسم 2025ـ2026، لكن مع خسارته مباراتي الدورين الأول والثاني أمام النصر من جديد.

وخسر نيوم مع جالتييه بنتيجة 1ـ3 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة، إذ سجَّل للنصر أنجيلو، رونالدو، وجواو فيليكس، بينما أحرز أحمد عبده هدف نيوم.

وفي لقاء الجولة الـ 25 من دوري المحترفين الموسم الماضي، أعاد النصر تفوقه على فريق جالتييه، بفضل الهدف الحاسم الذي سجَّله محمد سيماكان في الدقيقة «95» على ملعب الأول بارك، ليؤكد الفريق النصراوي تفوقه على المدرب الفرنسي، سواء في دوري أبطال آسيا أو دوري روشن تاريخيًّا.