كولوسيفسكي بعد العودة: أشعر بأنني مختلف

وصف السويدي ديان كولوسيفسكي، لاعب فريق توتنام الأول لكرة القدم، نفسه بـ «الرجل المختلف» بعد ابتعاده 17 شهرًا عن الملاعب بسبب الإصابة حيث عاد أخيرًا للمشاركة مع فريقه، الذي يعاني من تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي.

ودخل اللاعب ملعب فريقه وسطَ هتافاتٍ داعمةٍ في الدقيقة 87 من فوز «السبيرز» على كوفنتري 3ـ1، الإثنين.

وتعرَّض كولوسيفسكي لانتكاساتٍ عدة بعد خضوعه لجراحةٍ في الركبة، مايو 2025. ووضعت عمليةٌ ثانيةٌ، في مارس، اللاعب، البالغ 26 عامًا، على طريق التعافي أخيرًا.

وقال السويدي بعد تحقيق توتنام أول فوزٍ له في الدوري الموسم الجاري: «كل شيءٍ رائعٌ. لقد عملت بجهدٍ أكبر مما يمكنكم أن تتخيَّلوا، وبدت الرحلة مستحيلةً. كانت الأصعب إلى أقصى حدٍّ ممكن، لكنْ كان لدي شعورٌ بأنني سأعود للعب كرة القدم. كان عليَّ فقط أن أؤمن بذلك، وهذا ما أفعله».

وأضاف: «واصلت العمل عشر ساعاتٍ يوميًّا بعيدًا عن الأنظار، لذا حين بدا كل شيءٍ مستحيلًا، وحين استسلم الجميع، لم أستسلم أنا أبدًا، بالتالي حدث ما حدث اليوم. الجماهير افتقدت رؤيتي ألعب، وهذا يعني لي الكثير، وأنا هنا لأُظهِر لهم نسخةً أفضل، لذا سنكون بخيرٍ».

وكان توتنام حقق ثلاثة انتصاراتٍ فقط على أرضه في الدوري خلال فترة غياب كولوسيفسكي الطويلة، ونجا بصعوبةٍ من الهبوط في اليوم الأخير من موسم 2025ـ2026.

وغاب اللاعب عن تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2025، وعن مشوار السويد في كأس العالم 2026، لكنَّه بات الآن مستعدًّا لتعويض الوقت الضائع.

وقال ديان: «لقد كانت رحلةً مذهلةً على الرغم من أنها كانت صعبةً أحيانًا. الصعوبة جميلةٌ، وأنا ممتنٌّ جدًّا لأنني عشت هذه التجربة».

وأردف: «الآن، أنا جاهزٌ للعب كرة القدم. أرى نفسي بشكلٍ مختلفٍ قليلًا حاليًّا. أعتقد أنني أصبحت رجلًا مختلفًا. الشخص نفسه، الشخص نفسه الذي يريد لعب كرة القدم، لكنَّه أكثر حكمةً بقليل».