248 لاعبا يرسمون مستقبل القادسية

أعلن نادي القادسية السعودي تفاصيل استراتيجيته الحالية لتطوير قطاع الفئات السنية لكرة القدم، التي تشمل 248 لاعبًا يتوزعون على عشر فئات عمرية، وذلك بالتزامن مع حصول أكاديمية النادي على تصنيف النجمتين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن برنامج النخبة لتطوير الشباب.

ويتولى طاقم عمل يضم 84 فردًا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والخدمية الإشراف على اللاعبين الذين جرى تقسيمهم إلى ثلاث مراحل رئيسة، حيث يقود الإسباني خواكين جارسيا المرحلة الاحترافية التي تضم 77 لاعبًا في فئات تحت 17 و18 و21 عامًا لتجهيزهم للفريق الأول، في حين يتولى الإسباني لويس مارتينيز إدارة مرحلة الشباب التي تضم 114 لاعبًا في فئات تحت 13 و14 و15 و16 عامًا لتطوير المهارات التكتيكية، بينما يتابع الإسباني رودريجو ديل كامبو المرحلة التأسيسية التي تضم 57 لاعبًا في فئات تحت 9 و11 و12 عامًا للتركيز على القواعد الحركية والأساسية.

ويقود الإسباني كارلوس هوجو الجهاز الإشرافي العام للفئات السنية يعاونه السعودي إبراهيم عبد الله جاسم، ضمن هيكل فني يضم قسم المنهجية برئاسة الإسباني خوسيه بارجيس، وقسم الأداء والتطوير بإشراف الأوروجوياني ليوناردو بيرانو لتطوير اللاعبين فرديًّا حسب مراكزهم، إضافة إلى قسم التحليل الفني بالفيديو الذي يديره الإنجليزي جوردان كوخ لتقييم التدريبات والمباريات، بينما أبرم النادي عقودًا احترافية مع خمسة لاعبين هم يحيى آدم وإبراهيم محمد وفاضل السادة ومشاري الشمري وباسل الشهراني، إلى جانب استقطاب 30 لاعبًا جديدًا عبر شبكة كشافين تغطي المناطق الوسطى والغربية والجنوبية في السعودية برصد مباريات الهواة والأندية وتنظيم أيام تجارب الأداء.

وفي جانب التصعيد والمنتخبات، تشهد تدريبات فريق القادسية الأول لكرة القدم بإشراف المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مشاركة مستمرة لعدد من لاعبي الأكاديمية لتقييم جاهزيتهم، ومن بينهم وافي الأكلبي وسعيد الدوسري وأبو بكر سعيد وعبد الكريم كشيم وراكان مجرشي وعبد العزيز الشمري ووليد النور، ومشاري الشمري وجاسم بو حليقة، حارسا المرمى، وذلك بالتزامن مع انضمام 43 لاعبًا من القطاع إلى المنتخبات مع بداية موسم 2026ـ2027، وتضم القائمة 42 لاعبًا سعوديًا إلى جانب اللاعب الموزمبيقي مارتينيو مانويل، بعد أن اختتمت الفرق معسكرًا خارجيًّا في صربيا نظم خلال الفترة بين 8 و23 أغسطس الماضي، إلى جانب مشاركات خارجية سابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في بطولات جرت في إسبانيا ودبي ومنها بطولة MINACAP لفئة تحت 15 عامًا لاكتساب الخبرة التنافسية.

وفي الجانب التنظيمي والطبي، استحدث النادي قسمين متخصصين خارج الملعب، الأول لرعاية اللاعبين ويتولى متابعة مستوياتهم الدراسية والإشراف على السكن الداخلي للمغتربين، والثاني لحمايتهم من الإيذاء الجسدي أو اللفظي وتوفير قنوات تواصل سرية، مع استمرار وجود اختصاصي نفسي مع الفرق للموسم الثالث على التوالي، في حين تعتمد المنظومة الطبية على عيادة شاملة وطبيب عام يوجد بدوام كامل لمتابعة الحالات الصحية والإصابات بإشراف الطبيب السعودي نضال الأحبابي، بالتكامل مع مرافق التدريب ومسابح الاستشفاء والصالة الرياضية، يذكر أنَّ منافسات الموسم الماضي كانت قد شهدت تتويج فريق القادسية تحت 18 عامًا بلقب الدوري السعودي الممتاز، إلى جانب تحقيق فريقي تحت 14 وتحت 11 عامًا بطولتي دوري البراعم للمنطقة الشرقية.