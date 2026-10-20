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الريال يرسم المخطط

2026.10.20 | 03:50 pm
أجرى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير، الثلاثاء، قبل مواجهة لايبزيج الألماني، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (وكالات)
الريال يرسم المخطط

الريال يرسم المخطط

الريال يرسم المخطط