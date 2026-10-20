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الريال يرسم المخطط
2026.10.20 | 03:50 pm
أجرى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير، الثلاثاء، قبل مواجهة لايبزيج الألماني، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (وكالات)
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