الريال يرسم المخطط

أجرى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير، الثلاثاء، قبل مواجهة لايبزيج الألماني، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (وكالات)