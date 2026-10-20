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يونايتد يتأهب

2026.10.20 | 02:53 pm
تغادر بعثة فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى إيطاليا استعدادًا لمواجهة كومو، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (وكالات)
يونايتد يتأهب

يونايتد يتأهب

يونايتد يتأهب