يونايتد يتأهب

تغادر بعثة فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى إيطاليا استعدادًا لمواجهة كومو، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (وكالات)