أخضر البارالمبية.. ذهبية و6 فضيات في الألعاب الآسيوية

خطف لاعبو المنتخبات السعودية سبع ميدالياتٍ خلال اليوم الثاني من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة «ناجويا 2026»، هي ذهبيةٌ وستُّ فضياتٍ، الثلاثاء.

ونجح إدريس سفياني في انتزاع ذهبية منافسات سباق 400 «T20» بعد أن جاء في المركز الأول بزمن 48.25، محطمًا الرقم القياسي في جميع الدورات الآسيوية.

وعلى صعيد كرة الطاولة، حقق راكان السالمي الفضية بحصوله على المركز الثاني في منافسات الرجال، ونجحت مريم المريسل بحصد الفضية أيضًا بإنهائها المنافسات في المركز ذاته.

وفي دفع الجلة «F33»، نال هاني النخلي الميدالية الفضية برميه الكرة عشرة أمتارٍ، فيما انتزع حسن دوشي فضية الوثب الطويل «T20» بتسجيل 7.03 متر.

كذلك، أحرز البراء القرني الميدالية الفضية لسباق 100 متر «T54» كراسي بعد تحقيقه المركز الثاني بزمن 13:98، فيما حصل حيدر سلامي على الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة «F57» بعد تحقيقه المركز الثاني مع رميةٍ بـ 14.97 متر.

وتحتضن اليابان منافسات الدورة الآسيوية خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة أكثر من 2700 رياضي، يُمثِّلون 45 دولةً، ويتنافسون في 18 رياضةً بارالمبيةً مختلفة.