الرياض يفقد الخيبري أمام الدرعية

يغيب محمد الخيبري، مدافع فريق الرياض الأول لكرة القدم، عن المباراة أمام الدرعية، الـ 06:00 من مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بعد تعرُّضه لإصابةٍ في منطقة الحوض، وفق الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس».

وِمن المنتظر أن يخضع اللاعب، البالغ 24 عامًا، لفحوصاتٍ طبيةٍ خلال اليومين المقبلين من أجل تحديد فترة غيابه، وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وشارك الخيبري في سبع مبارياتٍ مع «مدرسة الوسطى» في دوري روشن السعودي الموسم الجاري، وواحدةٍ في كأس الملك، وتلقَّى بطاقةً صفراءَ واحدةً.

ويحتلُّ الرياض المركز الـ 12 في قائمة دوري روشن السعودي برصيد تسع نقاطٍ، جناها من الفوز في مواجهتين، والتعادل في ثلاثٍ، مقابل الخسارة في مثلها.