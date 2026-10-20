الخميس.. الهلال يغادر برّا إلى الدمام

تغادر بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الدمام برًّا عبر الحافلة، الخميس، استعدادًا لخوض مواجهة القادسية في قمة الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد، الجمعة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن لاعبي الأزرق العاصمي سيجرون تدريبهم الأخير بمقر ملاعب «مركز الماجدية الرياضي» في الرياض، وبنهايته ستتحرَّك الحافلة إلى المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن البعثة ستبقى في الدمام، بعد نهاية اللقاء، تحسُّبًا للمغادرة إلى الدوحة، العاصمة القطرية، لمواجهة الشمال ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء المقبل، على ملعب «البيت» في الخور.

ويُجري لاعبو الهلال، عند الـ 05:00 من مساء الثلاثاء، تدريباتٍ استشفائيةً واسترجاعيةً بعد الفوز على الحزم في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويعتلي الأزرق العاصمي ترتيب البطولة بـ 24 نقطةً بعد الفوز في ثماني مواجهاتٍ، مقابل الخسارة في واحدةٍ، بينما يقف بالتساوي مع العين وشباب الأهلي الإماراتيين، والاستقلال الإيراني في القمة بست نقاطٍ من مباراتين في «النخبة الآسيوية».