جوميز: نواجه الأهلي بروح الفتح

توقع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام الأهلي، الخميس، في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، مشددًا على ضرورة الانتصار.

وقال جوميز في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «الأهلي فريق كبير يمتلك لاعبين ممتازين وعلى مستوى عالٍ، ومن الطبيعي أن تكون مواجهته صعبة».

واستحضر المدرب البرتغالي ذكريات ريمونتادا فريقه في مباراته أمام الفتح التي حول خلالها تأخره بهدفين إلى انتصار 3ـ2 في الجولة الماضية، وأوضح: «يجب أن نحافظ على الروح التي قدمها اللاعبون في مباراة الفتح، وعلينا أن نجعل الجماهير فخورة بنا، وطموحنا الفوز في كل مباراة نلعبها».

واشتكى جوميز من النقص العددي في صفوف فريقه، لكنه استدرك: «الأهلي يعاني أيضًا من النقص، ويجب أن نكون أقوياء في الدفاع وأذكياء بالهجوم للتغلب عليه في ظل الترسانة القوية التي يمتلكها».

ونوه مدرب الفريق الخلجاوي بقوة الدوري السعودي مقارنة بالدوريات الأخرى، وأوضح: «الدوري السعودي أصبح أفضل خلال الأعوام العشرة الماضية، ومع كل فتره يتقدم ويتفوق على مسابقات كثيرة حتى في أوروبا، ولكن ركض اللاعبين قد يكون أقل من غيره في الدوريات الأخرى، ومنها الدوري الإنجليزي، بسبب الأجواء الحارة».