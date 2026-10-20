أمام الاتفاق.. آل موسى يطوي غياب 353 يوما

يطوي سعد آل موسى، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، غيابًا دام 353 يومًا عندما يشارك أساسيًا أمام الاتفاق، الثلاثاء، على ملعب الأخير في الدمام ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

واعتمد الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق الاتحادي، على آل موسى للمرة الأولى في الموسم الجاري بعد تعافيه من إصابة أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

وكان الظهور الأخير للمدافع الاتحادي في 1 نوفمبر 2025 حين شارك في مواجهة الخليج التي انتهت بالتعادل 4ـ4 لحساب الجولة السابعة من الدوري في نسخته الماضية، قبل أن يتعرض لكسر في كاحل القدم خلال التدريبات التي سبقت مواجهة الأهلي، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية في لندن، أعقبها برنامج علاجي وتأهيلي طويل أنهى موسمه مبكرًا.

ودخل آل موسى إلى القائمة الأساسية عوضًا عن الصربي كارلو سيميتش ضمن خمسة تغييرات أجراها المدرب الألماني مقارنة بالتي بدأت مواجهة الكلاسيكو ضد الهلال في الجولة الماضية.

وتضمنت التغييرات الأربعة الأخرى مشاركة كلٍ من الكولومبي ريتشارد ريوس، مختار علي، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والنيجيري جورج إيليخينيا في مكان أحمد الغامدي، السنغالي ديون لوبي، ومروان الصحفي، والمغربي يوسف النصيري، الذين شاركوا أساسيين في لقاء الهلال.

في المقابل، استمر 6 لاعبين في القائمة الأساسية للجولة الثانية تواليًا، وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس المرمى، البرتغالي دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي، فارس عابدي، الجزائري حسام عوار، والهولندي ستيفن بيرجوين.

ويحتل الفريق الاتحادي المركز الخامس بـ17 نقطة من 8 جولات بعد تأجيل مباراته أمام الشباب من الجولة التاسعة، فيما يأتي الاتفاق سابعًا بـ15 نقطة.