تشكيل النصر.. أيمن يغير ثوابت بوستيكوجلو

دخل أيمن يحيى، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، تشكيل «الأصفر» الأساسي، للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، الذي قرر البدء به أمام نيوم، الثلاثاء، لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وظهر أيمن ضمن التشكيل الذي بثّه النصر عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» قبل انطلاق المباراة بـ 75 دقيقة.

وعلى الأرجح سيشغل اللاعب مركز الظهير الأيسر، فيما يجلس بديلًا له الصاعد عوّاد أمان، الذي تولى هذه المهمة خلال المباراتين الأخيرتين.

وسبق لأيمن خوض ثماني مباريات خلال الموسم الجاري، جميعها بديلًا، وصنع هدفين، أحدهما في «روشن»، والآخر في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويغيب عن النصر الثنائي الفرنسي محمد سيماكان، قلب الدفاع، وكينجسلي كومان، الجناح الأيمن، بداعي الإصابة، ما أفسح المجال لدخول عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري تشكيل الفريق.

وسيتقاسم الخيبري خط الوسط مع البرتغاليين سامو كوستا وجواو فيليش، فيما سيتحرك البرازيلي آنجيلو جابرييل إلى مركز الجناح الأيمن لتغطية غياب كومان.

أما العمري فسيُشكّل الضلع الآخر للثنائية الدفاعية إلى جوار الإسباني إينيجو مارتينيز في غياب سيماكان.

ويتضمن التشكيل النصراوي سبعة لاعبين أجانب، فيما يجلس ثامنهم، العراقي حيدر عبد الكريم، على مقاعد البدلاء.

وللمرة الثانية فقط منذ بداية الموسم يدخل لاعب الوسط العراقي قائمة النصر في الدوري، بعد مباراة أبها ضمن الجولة السادسة التي اكتفى بمتابعتها من على مقاعد الاحتياط.

ويعتمد بوستيكوجلو على البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع نواف بوشل والعمري ومارتينيز وأيمن يحيى، وفي الوسط يشارك الخيبري وكوستا مع فيليش، فيما يتمركز أنجيلو والسنغالي ساديو ماني على الطرفين لمساندة البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، رأس الحربة.

ويملك النصر 19 نقطة من ثماني مباريات، ويبتعد عن الهلال المتصدر بفارق خمس نقاط.