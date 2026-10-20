بعد 5 تعثرات.. الدرعية يسجل الانتصار الأول في الرياض

كسر فريق الدرعية الأول لكرة القدم، الثلاثاء، سلسلة نتائجه السلبية على ملعبه الموسم الجاري في دوري روشن السعودي بعدما نجح في الانتصار 1ـ0 على ضيفه الرياض لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

وقبل المواجهة لعب الدرعية 5 مباريات على ملعبه خسر منها مواجهتين وتعادل في ثلاث.

ونجح الإسباني أوسكار رودريجيز في التسجيل والانتصار لفريقه عند الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وبانتصاره رفع الدرعية رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثامن، فيما بقي الرياض برصيد 9 نقاط في المركز 12.

ويحل الدرعية ضيفًا على الاتحاد الجمعة المقبل لحساب الجولة الـ 11 من المسابقة، فيما يستقبل الرياض ضيفه التعاون السبت ضمن الجولة ذاتها.