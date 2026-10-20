إيمري: الإصابات لن تعيقنا.. وفايكنج عدواني

أكد الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الإصابات في صفوف لاعبيه لن تعيق تقدمهم ولن تكون أعذارًا لهم، وذلك قبل استضافة فايكنج النرويجي لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وخسر الفريق خدمات الدوليين الكونغولي آرون وان بيساكا الظهير الأيمن، والسويسري يوهان مانزامبي لاعب الوسط، بسبب الإصابة، خلال الفوز 1ـ0 على مضيفه نيوكاسل يونايتد بالدوري السبت لحساب الجولة السابعة.

وقال الإسباني أوناي إيمري، مدرب الفريق، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «مانزامبي يعاني من إصابة طفيفة، ولن يكون جاهزًا للمباراة.. أما وان بيساكا فأصيب في عضلات الفخذ الخلفية، ونتوقع أن يستغرق تعافيه ثلاثة أو أربعة أسابيع تقريبًا».

وسجل مانزامبي ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال آخر أربع مباريات له مع فيلا، أما وان بيساكا، القادم على سبيل الإعارة من وست هام يونايتد، فيعد لاعبًا رئيسًا للفريق.

وأضاف إيمري: «لدينا عدد كافٍ من اللاعبين، لا نبحث عن الأعذار، وسنجد الحلول غدًا.. على المستوى الجماعي والفردي في كل مركز».

وحقق فيلا، بطل الدوري الأوروبي، العلامة الكاملة بعد مباراتين في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، أما فايكنج القادم من النرويج فحصد نقطة واحدة.

وعن منافسه قال أيمري: «فريق خطير ولدي خصائصه الجماعية والفردية.. تعادل مع بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، وخسر أمام شتوتغارت. ويحتلو المركز الثاني في الدوري المحلي بالتساوي مع بودو جليمت وبالرصيد نفسه من النقاط».

وأضاف: «إنه فريق شديد الحماس. دفاعيًا يضغط بقوة، ويخوض الكثير من الالتحامات، وعندما يحتاج إلى دفاع متماسك ومتكتل يصبح جيدًا. يتميز بالقوة والعدوانية، لذا ليس من السهل السيطرة عليهم».

واستطرد: « إنهم يلعبون بأسلوبين: قصير المدى، وطويل المدى، ويريدون الحضور أكثر في منطقة جزاء الخصم. إنهم أقوياء جدًا في الكرات الثابتة لذا أتوقع غدًا مباراة صعبة للغاية، فقدرتنا على الحصول على فرص أكثر منهم، يمثل تحديًا كبيرًا دائمًا».

ولم يخسر فيلا في آخر 14 مباراة أوروبية على ملعبه، مسجلًا 13 فوزًا وتعادلًا وحيدًا. وحقق الفوز في آخر 11 مباراة، وكلاهما رقمان قياسيان للفريق بحسب «يويفا».

وكان الفوز الساحق 6ـ0 على فنربخشة التركي بالجولة الثانية بدوري الأبطال الموسم الجاري هو أكبر انتصار له في مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة.

تهديفيًا لم يفشل فيلا في التسجيل إلا مرة واحدة فقط من آخر 23 مباراة خاضها في المسابقات الأوروبية، وسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في ست من آخر ثماني مباريات.

أما مباريات فايكنج الأوروبية السابقة الوحيدة ضد فرق إنجليزية فكانت في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي لموسم 2002ـ2003. وخسر 1ـ2 أمام تشيلسي، ثم فاز 4ـ2 على ملعبه ليتأهل بنتيجة 5ـ4 في مجموع المباراتين.