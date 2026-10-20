الزمالك يعود إلى الانتصارات.. وزد يقلبها على مودرن

عاد فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات، الثلاثاء، وتغلب على مضيفه بترول أسيوط بهدف دون رد، لحساب الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وكان حامل اللقب، خسر الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، ليقلص الفارق إلى نقطتين مع بيراميدز في الصدارة.

ورفع الزمالك بهذه النتيجة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأهلي الذي يلعب الأربعاء مع القناة في ختام مباريات الجولة. أما بترول أسيوط فتجمد عند خمس نقاط بالمركز الـ16.

وشهدت بداية اللقاء، الذي استضافه ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، محاولات هجومية من الزمالك لتسجيل هدف مبكر، بينما كاد بترول أسيوط أن يفعلها بعدما اصطدمت تسديدة عبد الرحمن كشكش بعارضة مرمى محمد عواد «8»، فيما أهدر أحمد شريف والأنجولي شيكو بانزا فرصتين خطيرتين لـ«الأبيض».

وكاد بترول أسيوط أن يخسر خدمات لاعبه إبراهيم عباس بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه «15» بعد تدخل عنيف على شريف لاعب الزمالك، قبل أن يعدل عن قراره بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ويكتفي بـ«الصفراء».

وأسفر الضغط الهجومي للزمالك عن هدفه الوحيد الذي سجله شريف «26» بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، انتهى عليه الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف بترول أسيوط محاولاته لإدراك التعادل، وتصدى محمد عواد لتسديدة قوية من بوندي «58». واستمرت محاولات الفريقين خلال الدقائق المتبقية، لكن دون تغيير في النتيجة.

وعقب المباراة قال معتمد جمال، مدرب الفريق، في تصريحات نشرت على موقع النادي: «أهم أمر في هذه المباريات هو تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، خاصة أننا نستعد لمباراة مهمة في دوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الرواندي، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة».

وفيما يخص تعديل مراكز بعض اللاعبين، أوضح: «نختار دائمًا اللاعب الأنسب للمركز، ونحدد من يحتاج إلى الراحة وفقًا لطبيعة كل مباراة. وكان يوسف وائل فرنسي عاد بعد فترة من الغياب، وكانت النتيجة لا تزال معلقة، لذلك شارك محمد إسماعيل لأنه يمتلك خبرات أكبر، ولو كان الفارق في النتيجة أكبر قليلًا، كان من الممكن أن أدفع بفرنسي».

أمام شريف، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب، فقال: «اجتهدت في الفترة الماضية، وبذلت قصارى جهدي مع الفريق، وسعيد بالفوز في لقاء اليوم والحصول على الثلاث نقاط».

وأضاف: «الحصول على الجائزة نتاج تعب ومجهود كبير في الفترة الماضية، وبمساعدة زملائي من أجل الظهور بأفضل صورة».

وفي مباراة أخرى على ملعب القاهرة الدولي، حول زد خسارته بهدف أمام مضيفه مودرن سبورت إلى فوز 3ـ2، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الثامن بينما توقف منافسه الخامس عند 13 نقطة.

تقدم مودرن سبورت بهدف «13» من توقيع محمود ممدوح برأسية بعد ركنية علي فوزي. وأدرك زد التعادل «35» أحرزه رأفت خليل برأسية، وعاجله بالثاني بعد خمس دقائق.

لكن ممدوح عاد مرة أخرى لهز شباك زد بالتعادل «85» ليوسع ليرفع رصيده في صدار جدول الهدافين إلى ثمانية أهداف وبفارق أربعة عن صلاح محسن، لاعب المصري.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية فاجأ أحمد عاطف شباك مودرن سبورت بالهدف الثالث «90+5» مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.