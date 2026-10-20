القادسية يلدغ التعاون بنتيجة 2020ـ2021

خطف فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصارًا في الوقت القاتل بهدف دون رد على مضيفه التعاون، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وعندما كانت المباراة تمضي نحو أول تعادل سلبي بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما الدورية، كان للهولندي تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، رأي آخر، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع 90+6، مهديًا فريقه نقاط المباراة.

وجرت المباراة خلف الأبواب المغلقة دون جماهير تنفيذًا لعقوبة انضباطية قضت بحرمان التعاون من جماهيره لمباراتين على خلفية ترديدهم عبارات وهتافات ضد البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال، في المنافسة ذاتها.

ورفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري، قبل أن يستضيف نظيره الهلال، صاحب المركز الثاني، الجمعة المقبل.

وتكررت نتيجة فوز القادسية 1ـ0 على التعاون للمرة الثانية بعد المباراة الأولى موسم 2020ـ2021 التي جرت في 29 أكتوبر 2020 ضمن الجولة الثالثة من الدوري، وفاز القادسية بهدف سجله أوروش فيتاس من ركلة حرة مباشرة.

وبعد تلقيه الخسارة السادسة خلال الموسم الجاري بقي التعاون برصيد أربع نقاط في المركز الـ 17 «قبل الأخير».

ويحل التعاون ضيفًا على الرياض، السبت المقبل، على ملعب «اس اتش جي أرينا» في ختام مباريات الجولة الـ 11.