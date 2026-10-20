لاج: قدمنا شوطا لا ينسى.. ودولاك: صنعنا الكثير ولم ننجح

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، أنهم استحقوا الفوز وقدموا شوطًا أول يعد من الأفضل، منحهم الانتصار على الرياض في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 10 من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي بعد المواجهة: «استحقينا الفوز، ربما قدمنا أحد أفضل أشواطنا في النصف الأول، وتحصلنا على 3ـ4 فرص. شوط ثانٍ مختلف، الرياض قدم عملًا كبيرًا، وحاولنا الدفاع مجموعة، وبعدها قدمنا تحولات، وبالنظر للمواجهة نستحق الفوز. سعيد بالنتيجة، نملك 15 نقطة، وأمامنا موسم طويل لتطوير الفريق ولكل اللاعبين أيًا كان عمرهم».

وأضاف المدرب البرتغالي: «هذه أول مرة في حياتي التي ألعب فيها ثلاث مباريات براحة يومين فقط، ولا يحدث هذا في أي مكان في العالم، ولكن أريد رؤية فريقي يقدم بطاقة كبيرة، لنحاول الفوز في المباراة المقبلة. سعيدون بإداء أمين بخاري، ويستحق أن يكون في المباراة المقبلة، لا أستطيع التحكم بعملية استدعائه للمنتخب فأنا مدرب الدرعية، وأمين قابل للتطور، ولدينا مدرب حراس قادم من بنفيكا لتطويره، الأهم بالنسبة لي هو الأداء بشكل عام، وقدمنا أداء جيدًا في ظرف صعب بمباراة ديربي، وهذا الأهم. صنعنا الفرص، وقدمنا أداء جيدًا، الأهم بالنسبة لي أنني من اتخذ القرار، وإذا لم يفهم اللاعبون ذلك عليهم أن يتفهموا ذلك، لدينا لاعبون في الظهير، وبعد الشوط الأول وضعت عبد العزيز الفرج، وعبد العزيز أسرع من ذيبان، كان علي أن أملك ظهيرًا سريعًا، وساعدوا الفريق للفوز. اللاعبون حينما يشاركون بشكل أساسي، أو من الدكة، فالجميع هنا لخدمة الدرعية، الأهم أن نكون فريقًا واحدًا، بروح وركض وقتال واحد، لتحقيق الأهداف».

من جانبه، أوضح البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، أنه كان ينقصهم تحويل الفرص إلى أهداف، عادًا أن اللاعبين قدموا عددًا كبيرًا من التسديدات خلال المواجهة، وقال: «اليوم أظهرت كرة القدم وجهها القبيح لنا، كرة القدم عبارة عن أهداف، وكان لا بد أن يسجل الفريق، وأعتقد أنه ما كان ينقصنا. 16 تسديدة، صنعنا الكثير، ونستحق التسجيل، ولكن كرة القدم في النهاية تعني أنه علينا تسجيل الأهداف ولم نسجل اليوم».