أمام النصر.. نيوم يفعّل خطة إسقاط الهلال

اختار الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، ملاقاة النصر، الثلاثاء، لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، بالخطة ذاتها التي أسقط بها الهلال الشهر الماضي.

وعلى غرار موقعة الانتصار على الهلال بهدفين نظيفين في الجولة السادسة، يعوِّل الفرنسي على خط خلفي خماسي، مكوَّن من ثلاثة قلوب دفاع وظهيرين متقدمين.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني لم يلجأ المدرب إلى هذا الأسلوب في الموسم الجاري إلا أمام الهلال، ثمَّ قرَّر تكراره أمام النصر. أمّا بقية المباريات فبدأها جالتييه بخط دفاع تقليدي مكون من أربعة لاعبين.

ويدخل نيوم المباراة بالبولندي مارسين بولكا، حارس المرمى، وأمامه خماسي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد البريك والسنغالي مالانج سار والفرنسي ناثان زيزي، ومحمد وليد الدوسري، والأردني مهند أبو طه.

وفي خط الوسط، يلعب عبّاس الحسن إلى جوار عبد الملك العييري، فيما يتكون الهجوم من الجزائري سعيد بن رحمة وخليل العبسي، الجناحين الأيمن والأيسر، والفرنسي أليكسندر لاكازيت، رأس الحربة.

ويجلس على مقاعد البدلاء الجناح اليوناني جيورجيوس ماسوراس، والأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب الوسط، إلى جانب سبعة أسماء محلية.