4 يغيرون الاتفاق.. جلوشيفيتش يعوض لارسون

يبدأ فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مواجهة الاتحاد، الثلاثاء، في عاشر جولات دوري روشن السعودي بتشكيلة أساسية طالتها أربعة تغييرات مقارنة بلقاء نيوم الماضي، أبرزها عودة الصربي ماتيا جلوشيفيتش إلى قيادة خط الهجوم.

وغاب جلوشيفيتش في خمس مباريات، قبل أن يشارك بديلًا أمام نيوم، في المباراة التي كسبها فريقه 1ـ0 بالجولة الماضية.

وعاد المهاجم الصربي إلى القائمة الأساسية عوضًا عن السويدي جوردان لارسون المصاب.

وإضافة إلى جلوشيفيتش، ضم التشكيل الأساسي للفريق الشرقي كلًا من عبد الله الخطيب ومشعل العلائلي وياسر الشمراني على حساب مد الله العليان وخالد الغنام والكوسوفي بيرسانت سيلينا، الذين وضعهم الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، على دكة البدلاء بعد أن كانوا أساسيين في المباراة الماضية.

وتكونت تشكيلة الفريق الاتفاقي من السلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، والإسكتلندي جاك هيندري والخطيب والبرازيلي بيدرو هنريكي والعلائلي وراضي العتيبي والشمراني والسلوفاكي أوندري دودا والإيفواري عبد الله كانتي وسلطان هارون.

ويدخل الفريق الاتفاقي المباراة في المركز السابع برصيد 15 نقطة متأخرًا بنقطتين عن الاتحاد، صاحب المركز الخامس، مع امتلاكه مباراة مؤجلة ضد الشباب من الجولة التاسعة.