رودجرز: غياب الجماهير فاجأني

أكد الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية⁩ الأول لكرة القدم، تفاجؤه من سبب غياب جماهير مضيفه التعاون خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وبشأن لعب المباراة دون جماهير، قال المدرب الإيرلندي في مؤتمر صحافي تلا المواجهة: «الجمهور غير مؤثر، لكن كنت أتمنى وجودهم، وعندما علمت سبب غيابهم تفاجأت، ولا يوجد مبرر لهذا التصرف، وأنا هنا منذ فترة لم أرَ إلا التعامل المميز من الجميع».

وجرت المباراة خلف الأبواب المغلقة دون جماهير تنفيذًا لعقوبة انضباطية قضت بحرمان التعاون من جماهيره لمباراتين على خلفية ترديدهم عبارات وهتافات ضد البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال، في المنافسة ذاتها.

وشدد رودجرز على أحقية القادسية بنقاط المباراة والفوز الذي تحقق عطفًا على الأداء الهجومي والسيطرة على معظم مجريات اللقاء.

وقال مدرب القادسية: «حققنا نتيجة صعبة من مباراة صعبة وفخور بفريقي».

وأضاف: «شاهدنا مباريات التعاون قبل اليوم، ورأيت أنه فريق يدافع بـ11 لاعبًا، كما نجح حارسهم في التصدي لأكثر من هدف، وسعيد جدًا بهذا الفوز الذي يعزز من تقدمنا».