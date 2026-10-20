البكيرية يفرض التعادل على العروبة

فرض فريق البكيرية الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على مضيفه العروبة، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى.

وانتظر الفريقان حتى الشوط الثاني لزيارة الشباك، وكان العروبة البادئ بالتسجيل عن طريق عبد الله زبير «60»، بعد مجهود فردي تجاوز فيه الدفاع والحارس قبل أن يسكنها الشباك. ونجح البكيرية في إدراك التعادل بواسطة مناف أبو يابس «80»، ليخطف نقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة رفع العروبة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الـ 12، فيما وصل البكيرية إلى ثلاث نقاط في المركز الـ 17 قبل الأخير.

ويعدّ هذا التعادل هو الثاني تواليًا للعروبة بعد «0ـ0» أمام الجبلين في الجولة السادسة، علمًا أن مباراة الجولة السابعة أمام هجر تم تأجليها.

أما البكيرية الذي لم يسجل أي فوز حتى الآن فلديه ثلاثة تعادلات وخمس خسائر.