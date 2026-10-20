رازوفيتش: قوة القادسية أجبرتني على الدفاع

أوضح الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق ⁧‫التعاون‬⁩ الأول لكرة القدم، أن قوة القادسية فرضت عليه أسلوبًا مغايرًا يتطلب الدفاع وإغلاق المناطق الخلفية.

وخسر التعاون أمام القادسية بهدف دون رد جاء في الوقت بدل الضائع «90+6»، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب الصربي في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «لعبنا أمام فريق قوي، ودخلنا بأسلوب مغاير بسبب قوة القادسية، وكنا نعلم ما يتطلب منا بالدفاع وإغلاق المناطق الخلفية، ونجحنا في ذلك حتى آخر الدقائق».

وأضاف: «تعرض فريقي لظروف صعبة جدًا من الإصابات متعب المفرج وعبد الرحمن هندي، ثم خرج أشرف المهديوي مصابًا، ولعبنا بنقص لاعب وسجل الخصم هدف الفوز».

وتحسر رازوفيتش على إهدار الفرص التي تهيأت لهم أمام مرمى القادسية قائلًا: «لو نجحنا بتسجيل هدف أو هدفين لتغيرت طريقة حديثي أو على الأقل لو استمر المهديوي في اللقاء لم نتلقَّ الهدف».

وبشان سبب الخلاف بين المغربين أشرف المهديوي وعبد الرزاق حمد الله ثنائي التعاون، قال: «لا أعلم سبب النقاش الرئيس بينهما لكن أراها حالة إيجابية، وأحيانًا الحالات العصبية جيدة إذا كانت مبررة لمساعدة الفريق بالظهور بشكل أفضل»، وأضاف: «أنا شخصيًا لا أحب برودة الأعصاب في الملعب».