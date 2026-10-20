التعاون يحتوي مشادات حمد الله والمهديوي

أظهرت لقطات تلفزيونية توترًا ومشادات كلامية بين المغربي عبد الرزاق حمد الله والهولندي أشرف المهديوي، لاعبي فريق التعاون الأول لكرة القدم، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة «سكري القصيم» ضد القادسية، الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وحسبما ما نقلته كاميرات قناة ثمانية، ناقل الدوري، فقد دخل حمد الله والمهديوي في مشادات كلامية داخل أرضية الملعب، ما حدا ببعض زملائهما إلى التدخل واحتواء الموقف بين الطرفين.

وأثارت الحادثة جدلًا كبيرًا في أوساط التعاون بشأن عقوبات محتملة على اللاعبين من إدارة النادي، لكن مصدر في النادي القصيمي استبعد فرض أي عقوبات داخلية أو انضباطية بحق الثنائي.

ووصف المصدر ما حدث بين حمد الله والمهديوي بانفعال عابر وخلاف بسيط في مباريات كرة القدم بحكم الحماس والرغبة الكبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدًا أنه تم احتواء الأمر وحل الخلاف بشكل نهائي بين اللاعبين في حينها داخل غرف الملابس.

وانتهت المباراة بخسارة التعاون 0ـ1 بعد أن تمكن القادسية من تسجيل هدف قاتل أحرزه الهولندي تيجاني ريندرز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.