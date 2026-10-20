النجمة يقلبها على هجر برباعية

قلب فريق النجمة الأول لكرة القدم تأخره بهدفين إلى فوز 4ـ2 أمام هجر، الثلاثاء، لحساب الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى في الأحساء.

افتتح التونسي وضاح الزايدي التسجيل لهجر «34»، قبل أن يعزز الغاني ألبرت أمواه النتيجة بالثاني «42»، ليمنح فريقه أفضلية مريحة وفرصة لتسجيل الفوز الثاني له في المسابقة بعد ثلاث خسائر وتعادلين.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول نقطة التحول في المباراة، بعد طرد الجزائري أيوب دربال مدافع هجر، ليستغل النجمة النقص العددي، ويقلص البرتغالي جواو نيفيز الفارق من ركلة حرة قوية «45+7».

ومع بداية الشوط الثاني، واصل النجمة ضغطه، وأدرك السنغالي سليمان سيسي التعادل «58»، قبل أن يمنح سليمان السعيد التقدم برأسية «78»، فيما اختتم عمار النجار الرباعية «90+3».

وبهذه النتيجة، رفع النجمة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد هجر عند ست نقاط بالمركز الـ 16 مع مباراة مؤجلة من الجولة السابعة أمام العروبة.