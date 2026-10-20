الأربعاء.. سيدات أخضر التنس يبدأن مشوار بيلي جين كينج

يستهل المنتخب السعودي للتنس للسيدات، الأربعاء، منافساته في بطولة كأس بيلي جين كينج 2026، التي تستضيفها مدينة فان ثيت في فيتنام حتى 24 أكتوبر الجاري.

ويمثل أخضر التنس اللاعبات يارا الحقباني، ولارا بخاري، وميسان بن حسين، بقيادة المدرب عبد القادر مداني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة تضم منتخبات نيبال، وجزر ماريانا الشمالية، وبروناي، حيث يتطلع المنتخب إلى تقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية.

وتستضيف فيتنام منافسات المجموعة الثالثة «منطقة آسيا وأوقيانوسيا - الزون A» لبطولة كأس بيلي جين كينج 2026 للتنس للسيدات، وتُجرى المواجهات على ملاعب مجمع نافا العالمي.

وتُلعب المباريات بنظام المجموعات «Round-robin» لتحديد المنتخبات التي ستتأهل وتترقى للمجموعات الأعلى في النسخ المقبلة.