50 ألف دولار جوائز بطولة الهجن الدولية

ينظم الاتحاد الدولي للهجن وبالتعاون مع لجنة رياضة الهجن الأردنية، الأربعاء، البطولة الدولية الثانية للقدرة والتحمل للهجن تحت رعاية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.

وتجري منافسات البطولة في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن في وادي رم، وبمشاركة 11 دولة، وهي: الأردن والعراق وبولندا ومالي وتشاد ومصر والجزائر والسعودية والإمارات واليمن والدنمارك.

وتُقام البطولة على مسافة 12 كيلومترًا بمشاركة 37 هجانًا وهجانة، حيث خصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية تقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، تُقسم بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات، وتُمنح للعشرة الأوائل الفائزين في كل فئة.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على كأس البطولة ومبلغ 10،667 دولارًا، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 4،000 دولار، والثالث على 2،667 دولارًا، والرابع على 1،867 دولارًا، والخامس على 1،333 دولارًا، في حين يُمنح الفائزون بالمراكز من السادس حتى العاشر مبلغ 800 دولار لكل منهم.

من جانبه، أعرب الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لولي عهد الأردن، على رعاية البطولة الدولية الثانية للقدرة والتحمل للهجن.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للهجن أن هذه الرعاية الكريمة تمثل تشريفًا كبيرًا ودعمًا مهمًا للنسخة الثانية من البطولة، وتعكس اهتمامه برياضة الهجن، وحرصه على دعم وتعزيز حضورها في الساحة الرياضية الدولية.

وكانت النسخة الأولى من البطولة والتي جرت في ميدان العلا للهجن 2024م قد حقق لقبها المنتخب السعودي للهجن، إذ حصل الهجان فارس الجهني على المركز الأول في فئة الرجال، فيما حققت الهجانة خلود الشمري المركز الأول في فئة السيدات.