رونالدو يهدر جزائية نصراوية خامسة

أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ركلة جزاء، للمرة الخامسة بقميص «الأصفر»، والـ 37 عبر مسيرته الاحترافية.

وسدد قائد النصر ركلة جزاء خارج المرمى خلال الشوط الأول من مباراة الفريق العاصمي مع نيوم، الثلاثاء، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

ويرصد موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني أربع ركلات أهدرها «الدون» من قبل مع النصر، بينها ثلاثة في الدوري، أمام الخليج والفتح والفيحاء، وواحدة في كأس الملك أمام التعاون.

وارتفع عدد ركلات رونالدو المهدرة في الدوري إلى أربع بعدما سدد خارج الإطارات الثلاثة لمرمى البولندي مارسين بولكا، حارس نيوم.

ويملك البرتغالي 183 هدفًا من ركلات الجزاء، بينها 31 سجّلها لمصلحة النصر الذي انضمّ إليه مطلع 2023 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.