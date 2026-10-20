يالتشين يخلف مونتيلا في قيادة تركيا

عيّن الاتحاد التركي لكرة القدم سيرجين يالتشين مدربًا جديدًا للمنتخب الأول، في عودة إلى الخيار المحلي بعد تجربتين متتاليتين مع مدربين أجنبيين.

وأوضح الاتحاد في بيان أن «عقدًا لمدة أربعة أعوام سيُوقع مع المدرب البالغ 53 عامًا وجهازه الفني»، مشيرًا إلى أن «عطاءاته مع المنتخب جعلت منه أحد أبرز آمال كرة القدم التركية».

وكان المدرب الإيطالي فينتشينسو مونتيلا أُقيل في التاسع من أكتوبر الجاري بعد ثلاثة أعوام على رأس المنتخب، وتولى مهمته خلفًا للألماني شتيفان كونتس في 21 سبتمبر 2023.

ويتولى يالتشين مهمة قيادة منتخب يفتقد إلى الثقة بعدما خسر الموسم الجاري مبارياته الأربع في دوري الأمم الأوروبية «أمام فرنسا وبلجيكا وإيطاليا مرتين»، بينها مباراتان على ملعبه.

كما ظهر المنتخب بصورة باهتة في كأس العالم 2026، محققًا فوزًا واحدًا فقط في ثلاث مباريات، وتذيل ترتيب مجموعته الرابعة.

ويُعتبر يالتشين نتاجًا خالصًا لكرة القدم التركية، إذ أمضى كامل مسيرته داخل بلاده، ولعب خاصة مع فنربخشة وغلطة سراي وبشيكتاش، الأندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول.

وأحرز أربعة ألقاب في الدوري المحلي وكأسين مع بشيكتاش، كما توج بلقبين في الدوري وكأس واحدة مع غلطة سراي.

وخاض يالتشين 37 مباراة دولية سجل خلالها خمسة أهداف، وشارك في كأس أوروبا للأمم عامي 1996 و2000 قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع عدد من الأندية المتوسطة قبل أن يقود بشيكتاش إلى لقب الدوري الممتاز، وأصبح الوحيد في تاريخ النادي الذي يحرز اللقب لاعبًا ومدربًا.