دورتموند يكسب صباح.. وفنربخشة وسلافيا يتعادلان

أعاد المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي فريق بروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفه صباح الأذري 2ـ1، الثلاثاء، على الملعب الأولمبي في باكو لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

ومنح جيراسي التقدم لدورتموند في الدقيقة العاشرة، مستغلًا كرة مرتدة من حارس المرمى الكازاخي ستاس بوكاتيلوف إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة لفيليكس نميتشا فتابعها بيسراه داخل الشباك.

لكن الجنوب إفريقي آدين ماكارثي أدرك التعادل لأصحاب الأرض بضربة رأسية «39»، وأعاد جيراسي التقدم للفريق الألماني، بطل أوروبا عام 1997، بتسجيله الهدف الثاني بيسراه من مسافة قريبة، إثر تمريرة من الهولندي جوي فيرمان «53».

وعوّض بوروسيا دورتموند خسارته أمام بودو جليمت النرويجي 0ـ1 في الجولة الثانية، وحقق انتصاره الثاني بعد الأول على فياريال الإسباني 3ـ2.

وجاء سقوط صباح، وهو الثاني له بعد الأول أمام مانشستر يونايتد الانجليزي برباعية نظيفة، عقب فوزه غير المسبوق في مشاركته الأولى في المسابقة عندما تغلب على سلافيا براغ التشيكي 2ـ0.

وفرط فنربحشة التركي في فوزه الأول عندما تقدم على ضيفه سلافيا براغ 2ـ1 حتى الدقيقة الأخيرة عندما سجل الضيوف هدف التعادل.

وضرب أصحاب الأرض بقوة بهدفين سريعين لأجوز أيدين بتسديدة قوية من خارج المنطقة «4»، والإنجليزي مايسون جرينوود بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة بعد تمريرة من المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو «11».

وقلص لوكاس بروفورد الفارق للضيوف بتسديدة من مسافة قريبة «15»، قبل أن يدرك بافل كاتشور التعادل بمتابعة من مسافة قريبة إثر تمريرة من النيجيري إيمانويل أياوسي «90».

وهو التعادل الثاني للفريق التركي بعد الأول مع روما الإيطالي 1ـ1 بالجولة الاولى، مقابل خسارة قاسية أمام أستون فيلا الإنجليزي 0ـ6، فيما حصد سلافيا براغ نقطته الأولى عقب خسارتين أمام لنس الفرنسي 2ـ3، وصباح 0ـ2.