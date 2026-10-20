«مطلوب عائليا» يتصدر شباك التذاكر السعودي

تصدر الفيلم المصري «مطلوب عائليًا» قائمة أعلى 10 أفلام حصدًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري، إذ سجل إيراداتٍ بلغت 3.6 مليون ريالٍ، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وسيطرت الأفلام الأمريكية على المراكز من الثالث وحتى العاشر، فيما حصد الفيلم الهندي «Jailer»، المركز الثاني إيرادات بلغت 2.3 مليون ريال.

وحقق شباك التذاكر السعودي خلال هذه الفترة إيرادات بلغت 16.5 مليون ريال، مع بيع أكثر من 334.4 ألف تذكرة عبر 53 فيلمًا معروضًا في صالات السينما بالسعودية.

وتدور أحداث فيلم «مطلوب عائليًا» حول «فاروق» الذي يجسده الممثل كريم عبد العزيز، الذي يعمل مدير متجر يستحوذ العمل على معظم وقته، فلا يجد مجالًا للاهتمام بمنزله وزوجته «مي»، التي تجسد شخصيتها ياسمين صبري، وأطفاله. وتتفاقم مشكلاته مع انتقال شقيق زوجته العاطل عن العمل «جلال» الذي يجسده مصطفى خاطر للسكن معهم، لتتحول حياته إلى سلسلة من المواقف المعقدة والمآزق التي يصعب الخروج منها.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف الليثي، ويضم طاقم العمل سارة بركة، أحمد فهمي، آسر أحمد حمدي.