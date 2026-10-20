الاتحاد يسقط الاتفاق بالرباعية الخامسة

استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بانتصار كبير 4ـ1 على مضيفه الاتفاق، الثلاثاء، في عاشر جولات دوري روشن السعودي مكررًا سيناريو أربع مواجهات سابقة أمطر فيها شباك منافسه بأربعة أهداف.

وتناوب على رباعية الفريق الجداوي كلٌ من النيجيري جورج إلينخينا «16»، والجزائري حسام عوار «53»، والمغربي يوسف النصيري «80 و85»، بينما أحرز سلطان هارون الهدف الوحيد للاتفاق «34».

ورفع الفريق الاتحادي عدد انتصاراته بأربعة أهداف على الاتفاق إلى خمسة، وكانت بدايتها موسم 2016ـ2017 حينما اكتسح الاتفاق في الدورين الأول والثاني بنتيجة واحدة 4ـ1، وكرر الرباعية موسم 2017ـ2018 حينما حسم مواجهة الدور الثاني 4ـ2، وجددها برباعية نظيفة في الدور الأول لنسخة الدوري الموسم قبل الماضي.

كما واصل الفريق الاتحادي بهذا الفوز سلسلة من ست مباريات متتالية دون خسارة أمام الاتفاق في الدمام «5 انتصارات وتعادل»، علمًا أن الفوز الأخير للاتفاق على ملعبه كانت قبل خمسة أعوام وثمانية أشهر و20 يومًا، وتحديدًا في 30 يناير 2021 حينما فاز بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة، عاد الاتحاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام الهلال 2ـ3 في ثامن جولات الدوري، وشباب الأهلي الإماراتي 1ـ2 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، رافعًا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، تكبد الفريق الاتفاقي الخسارة الثالثة في الموسم الجاري، الأولى بعد فوزين و3 تعادلات في آخر خمس مباريات، وبذلك يتراجع إلى المركز الثامن بـ15 نقطة.