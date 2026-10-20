العدالة يعبر الأخدود بثلاثية

تغلب فريق العدالة الأول لكرة القدم، الثلاثاء، على مضيفه الأخدود 3ـ1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، في المواجهة التي استضافها ملعب نادي جدة.

وافتتح السلوفيني دافيد تيانيتش التسجيل للعدالة «35»، قبل أن يدرك البلجيكي جانو زينهو التعادل للأخدود «43». وأعاد البرتغالي أندريا فيريرا التقدم للعدالة «45+4». وفي الشوط الثاني، عزز سلطان فقيهي تقدم العدالة بتسجيل الهدف الثالث «68».

وبفوزه الثالث الموسم الجاري، رفع العدالة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الأخدود، الذي سقط للمرة الثالثة، عند سبع نقاط في المركز الـ 14.

وتستكمل مباريات الجولة الثامنة الأربعاء باستضافة الأنوار «الثامن - 10 نقاط» والوحدة «السابع - 11 نقطة»، وجدة «الـ 13 - 8 نقاط» الجبلين «الخامس – 12 نقطة». وجرى تأجيل مباراة الجيل والجندل.

ويتصدر العلا جدول الترتيب بـ 19 نقطة، يليه الزلفي «14»، والنجمة «13» والعدالة «12». أما المراكز الأربعة الأخيرة فمن نصيب الجندل «6» وهجر «6» والبكيرية «3» والجيل «2».