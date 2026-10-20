بنقاط النور.. الخليج يتصدر ممتاز اليد

اعتلى فريق الخليج صدارة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد بعد فوزه على النور 27ـ17، في المواجهة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي.

وفي الجولة ذاتها، حقق الهدى الفوز على الفتح 26ـ25، فيما تأجلت مواجهتا مضر والوحدة، والمحيط والحزم.

وبهذه النتائج، تصدر الخليج الترتيب برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على القادسية ومضر والنور، أصحاب الرصيد ذاته.

وجاء الهدى والوحدة في المركزين الخامس والسادس برصيد 4 نقاط لكل منهما، وحل المحيط سابعًا بنقطتين، بينما جاءت فرق الفتح والخويلدية والحزم في المراكز الثامن والتاسع والعاشر دون نقاط.