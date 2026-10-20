المرة الرابعة.. فارق الهدف الواحد يرجح النصر

رجَّح فارق الهدف الواحد كفّة فريق النصر الأول لكرة القدم للمرة الرابعة خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، بفوزه على ضيفه نيوم 1ـ0، مساء الثلاثاء، في مباراة احتضنها ملعب «الأول بارك» ضمن الجولة العاشرة.

وسجَّل البرتغالي جواو فيليش، صانع اللعب، هدف المباراة الوحيد من تسديدة في الدقيقة 61.

وأضاع المهاجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، ركلة جزاء في سادس دقائق الوقت البديل من الشوط الأول بتسديدها خارج المرمى.

وحقق «الأصفر» سبعة انتصارات في الدوري، شاملة الفوز على نيوم، منها أربعة بفارق هدف واحد.

وأصبح النصر أكثر فريق فوزًا في الدوري بفارق هدف واحد، بالتساوي مع الاتحاد.

وواصل النصر تفوقه على نيوم في دوري المحترفين، محققًا الفوز في جميع المواجهات الثلاث التي جمعتهما ضمن المسابقة.

ورفع الفريق العاصمي رصيده إلى 22 نقطة من 9 مباريات، محتلًا المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف الهلال الثاني، وثلاث عن القادسية المتصدر، الذي لعب 10 مباريات.

في المقابل، تجمد رصيد نيوم، الذي لقي خسارته الرابعة، عند 16 نقطة في المركز السادس.