الريال يطالب الإنجليز بتعويضات «الدوري السوبر»

طالب نادي ريال مدريد من الأندية الإنجليزية الستة، التي انسحبت من «الدوري السوبر» بدفع نصيبها من تكاليف المشروع الذي تعرض لنكسة بعد أيام قليلة من الإعلان عنه في 2021.

وكشف موقع «ذا أثليتيك» بأن إجمالي التكاليف قد تصل إلى 80 مليون يورو، ويسعى الريال حسبما أكده للحصول على مدفوعات من أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام.

وكانت تلك الأندية الستة من بين تسعة من أصل 12 ناديًا مؤسسًا للمسابقة، وانسحبت خلال ثلاثة أيام من إطلاقها وسط معارضة واسعة النطاق.

ولم يؤكد الريال على الفور ما إذا كان يسعى أيضًا للحصول على مدفوعات من الأندية الثلاثة الأخرى التي انسحبت مبكرًا، وهي ميلان وإنتر ميلان الإيطاليان وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضح الريال أن الأندية الإنجليزية الستة تتحمل المسؤولية عن التكاليف التي تم تكبدها لتأسيس المسابقة، والتي تم تغطيتها حتى الآن من قبل يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

ورفض توتنام التعليق، بينما لم ترد الأندية الخمسة الأخرى على الفور على طلبات «رويترز» للتعليق.

وأعلن ريال مدريد والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ورابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مبادئ في 11 فبراير يهدف إلى تسوية النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر.