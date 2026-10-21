متى يصبح التغيير خروجا عن الهوية؟

الجزء الثاني: الهلال.. هل تتغير الأدوار وتبقى المبادئ؟

يقدم الهلال مع سيموني إنزاجي الموسم الجاري حالة فنية تستحق الدراسة، فالتغييرات في التشكيل وأدوار اللاعبين تعكس تحديًا يواجه المدربين: كيف يستفيد الفريق من عناصره المختلفة، ويتكيف مع المنافسين، ويحافظ في الوقت نفسه على مبادئ لعب واضحة؟

في مواجهة الاتحاد، التي انتهت بفوز الهلال 3ـ2، بدأ إنزاجي بأربعة مدافعين، وثلاثة لاعبي وسط، وثلاثي هجومي ضم مارتينيلي وواتكينز وسامرفيل. وبرزت الجرأة الهجومية في اختيار العناصر، مع الاعتماد على روبن نيفيش لتنظيم اللعب من الوسط. وسجل المهاجمون الثلاثة أهداف الهلال، في مؤشر على فاعلية الخيارات الهجومية.

وبعد ثلاثة أيام، واجه الهلال السد القطري بتغييرات واضحة، إذ شارك أكتشيشيك ومتعب الحربي في الدفاع، ودخل كنو وسافيتش إلى الوسط، بينما حل سلطان مندش محل سامرفيل. وعلى الرغم من اختلاف العناصر، فاز الهلال بهدفين دون رد، سجلهما واتكينز ونيفيش.

تكشف المباراتان جانبًا مهمًا من إدارة التغيير، فاختيار اللاعبين لا يتعلق بأسمائهم فقط، وإنما بالوظائف المطلوبة منهم، ومدى قدرتهم على تنفيذ التنظيم الجماعي وفق ظروف المنافسة.

كما أن التغيير في العناصر الدفاعية والوسطية يطرح تساؤلات حول كيفية المحافظة على التوازن، واستمرار العلاقات بين الخطوط، وتنظيم الفريق أثناء الاستحواذ وفقدان الكرة.

وقد أوضح إنزاجي بعد مواجهة السد أهمية التحضير ودراسة المنافس، خاصة مع ضيق الوقت بين المباريات، ما يعكس دور الإعداد الفني في تحديد الخيارات المناسبة.

والتقييم الحقيقي لهوية الهلال يتطلب النظر إلى ما يتكرر في أدائه، من أسلوب بناء الهجمات إلى تنظيم الضغط وحماية المساحات، وليس إلى اختلاف أسماء اللاعبين أو التشكيل المعلن.

فالتغييرات التي تخدم المبادئ الجماعية تمنح الفريق مرونة أكبر، بينما يحتاج التحول المستمر في تلك المبادئ إلى تفسير فني أعمق.

ويبقى السؤال: هل تكمن قوة الهلال في تعدد الخيارات التي يمتلكها إنزاجي، أم في قدرته على جعل هذه الخيارات تؤدي وظائف مختلفة داخل هوية فنية واحدة؟