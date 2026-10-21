بوستيكوجلو: الإهدار مؤشر إيجابي.. وتوقعت صعوبة المباراة

نظر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بإيجابية إلى الفرص الكثيرة المهدرة في المباراة أمام نيوم، الثلاثاء، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي، عادًا إيّاها دليلًا على قدرة لاعبيه على الوصول إلى المرمى.

وبعد الفوز بالمباراة 1ـ0، قال المدرب خلال مؤتمر صحافي: «كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، وسعيد بالخروج منها بالنقاط الثلاث، وأشكر اللاعبين على الانضباط التكتيكي طوال مجرياتها».

وأضاف: «صنعنا الكثير من الفرص، ومن الصعب تسجيلها جميعًا، لكن هذا مؤشر جيد على قدرتنا على الوصول إلى المرمى. الآن سنعمل على التجهيز للمباراة المقبلة، خصوصًا أن المدة قصيرة قبل مواجهة الجمعة».

وعن تغيير مراكز بعض اللاعبين، أشار المدرب إلى اعتماد هذه القرارات على طبيعة المباراة، مثنيًا على البرازيلي آنجيلو جابرييل الذي خاض اللقاء جناحًا أيمن، وليس في وسط الملعب.

وأكد المدرب جودة اللاعب البرازيلي، منوهًا إلى صناعته هدف المباراة الوحيد لزميله البرتغالي جواو فيليش.

وتابع: «الأهم بالنسبة لنا هو الفوز في مثل هذه المباريات ومواصلة مسيرة الانتصارات».

وأشار إلى تأثير غياب الفرنسيين محمد سيماكان وكينجسلي كومان بوصفهما «اسمين مهمّين في تشكيلة أي فريق»، واستدرك: «رغم الظروف، نجحنا في تدوير بعض الأسماء، وحققنا الفوز، وسبق أن أكدت أهمية تحقيق الانتصارات في مباريات صعبة كهذه، خاصة في ظل ضغط الجدول».

ورفع الفريق العاصمي رصيده إلى 22 نقطة من 9 مباريات، محتلًا المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف الهلال الثاني، وثلاث عن القادسية المتصدر، الذي لعب 10 مباريات.