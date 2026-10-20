باباس: الغيابات مؤثرة.. والنتيجة محبطة

عبّر الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة 1-4 أمام الاتحاد، الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «النتيجة محبطة بالنسبة لنا، وحاولنا الوصول إلى مرمى المنافس، وأتيحت لنا فرص للتسجيل، لكننا لم ننجح في استثمارها بالشكل المطلوب، وهو ما أثّر في قدرتنا على العودة وتغيير النتيجة».

وأقر المدرب الأسترالي بتأثير غياب عدد من اللاعبين على مردود فريقه، وأوضح: «عانينا من بعض الغيابات، خاصة في الثلث الهجومي، وأثّر ذلك علينا إلى حدٍّ ما، وقلّل من الخيارات المتاحة أمامنا في المباراة».

وأضاف مدرب الاتفاق: «لم نقدم بشكل جيد في الشوط الأول، وواجهنا صعوبات، خصوصًا في الجهة اليسرى، ولم يكن أداؤنا في هذا الجانب بالمستوى المطلوب، وهو أحد الجوانب التي أثّرت علينا خلال النصف الأول من المواجهة».

وأكمل باباس: «حاولنا من خلال التبديلات منح الفريق قدرة أكبر على تغيير مجريات اللقاء، لكنها لم تمنحنا الإضافة الكافية التي كنا نبحث عنها، ولم نتمكن من خلالها من تغيير مسار المباراة والنتيجة».