أوليكسياك: أهدرنا الفرص أمام النصر

شدَّد الفرنسي تييري أوليكسياك، مساعد مدرب نيوم الأول لكرة القدم، على تقديم لاعبيه أداءً مميزًا أمام النصر، الثلاثاء، على الرغم من صعوبة المباراة مثلما توقع، مشيرًا إلى إهدارهم فرصًا عدة للتسجيل خلال مجرياتها.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت نصراوية بهدف نظيف قال الفرنسي: «كانت مباراة صعبة، وكنت أدرك ذلك من البداية».

وأضاف: «بدأنا اللقاء بشكل جيد وأنهيناه أيضًا بصورة مميزة، وسنحت لنا فرص لم نتمكن من استغلالها».

وبرّر أوليكسياك حالة التوتر على دكة بدلاء فريقه بخوف اللاعبين على سلامة زملائهم، عقب سقوط أحدهم على أرضية الملعب.

ويحضر أوليكسياك المؤتمرات الصحافية، ويتولى قيادة الفريق من أرض الملعب نيابةً عن المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، الموقوف ثلاث مباريات، آخرها أمام النصر.

وشاهد جالتييه المباراة من مدرجات ملعب الأول بارك، ولم يحضر المؤتمر بعدها بموجب قرار الإيقاف.

وسجل البرتغالي جواو فيليش، صانع لعب النصر، الهدف الوحيد في المباراة التي جرت ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.