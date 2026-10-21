فيسينج: تغييراتي وراء الانتصار الكبير

أبدى الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز 4-1 على الاتفاق، الثلاثاء في عاشر جولات دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن تغييراته أسهمت في هذه النتيجة الكبيرة.

وقال فيسينج في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «سعيد بالنتيجة والانتصار الكبير، وبعدد الأهداف التي سجلناها والطريقة التي جاءت بها، وكنا بحاجة إلى نتيجة إيجابية بعدما تعثرنا في المباراتين الماضيتين، ونجحنا في تحقيق الفوز».

وعبّر المدرب الألماني عن انزعاجه من استمرار إهدار الفرص السهلة، لكنه استدرك: «علينا أيضًا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي في المباراة، وهو قدرتنا على التسجيل والوصول المتكرر إلى مرمى المنافس».

وأضاف مدرب الفريق الاتحادي: «واجهنا فريقًا مميزًا على أرضه، ومع ذلك نجحنا في صناعة الكثير من الفرص وتسجيل نتيجة كبيرة، وهذه جوانب إيجابية يجب أن نستفيد منها ونبني عليها في المباريات المقبلة، مع مواصلة العمل على استثمار الفرص».

ووصف فيسينج تغييراته بالموفقة ومنها إشراك يوسف النصيري، الذي نجح في تسجيل هدفين بعد دخوله بديلًا، وأوضح: «مساهمة النصيري كانت مؤثرة، ومن الإيجابي أن يشارك اللاعب من مقاعد البدلاء ويقدم هذه الإضافة للفريق».

وواصل مدرب الاتحاد: «جورج قدم مباراة مميزة وأبدع وقرار استبداله جاء بسبب الإرهاق الذي شعر به، وأشركت النصيري بدلًا منه، ونجح في استثمار مشاركته وتسجيل هدفين، وهو ما يعكس نجاح هذا التغيير».